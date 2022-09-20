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Murat Sancak açıkladı! Bilet transferi engellendi...

20.09.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçı için bilet transferini engellediklerini açıkladı.

Murat Sancak açıkladı! Bilet transferi engellendi...

Adana Demirspor, ligin 7. haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak. 1 Ekim Cumartesi oynanacak maçın biletleri dün satışa çıktı ve anında tükendi.

Başkan Sancak bugün sosyal medya hesabından, karaborsaya düşen biletlere ilgili açıklama yaptı.

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Açıklamada, "Evet arkadaşlar biletler tükendi yalnız maalesef sosyal medyada fahiş fiyatlarla bilet satılmakta ya da dolandırıcılık yapanlar var. Mağduriyet oluşmaması için bilet transferini engelledik, bilginiz olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Adana Demirspor galatasaray Ajda Pekkan Sezen Aksu
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