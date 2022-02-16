Murat Sancak, Şenol Güneş'e bela okudu! 'İnşallah Beşiktaş'ta bütün zorlukları yaşar'

Murat Sancak, bu kez de Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'e sert çıktı. Siyah beyazlıların gelecek sezon teknik direktörünün Şenol Güneş olacağını açıklayan Murat Sancak 'Kendisi yabancı sınırını bizim başımıza bela etti. Çok merak ediyorum yeni sezonda Beşiktaş'ta neler yapacak!' dedi.

Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'ın gelecek sezonki teknik direktörünün Şenol Güneş olduğunu açıklamıştı. Murat Sancak, Beşiktaş maçındaki hakem yönetimine eleştirilerde bulunurken 'Herhalde ilk maçın intikamını aldılar. Bu hakemlerle bu lig bitmez. Bu ligi dizayn etmeye çalışıyorlar. Az daha katliam çıkacaktı.' demişti.

ŞENOL GÜNEŞ'E SERT SÖZLER! 'İNŞALLAH HER ZORLUĞU YAŞAR'

Yabancı kuralının çok yanlış olduğunu belirten Murat Sancak, yabancı sınırının Şenol Güneş'in Türk futboluna hediyesi olduğunu ifade ederken 'Şimdi kendisi Beşiktaş'a gidecek. İnşallah orada her türlü zorluğu yaşar ve orada da aklı başına gelir.' dedi.



