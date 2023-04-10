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Murat Sancak'tan Montella ve Trabzonspor iddialarına yanıt

10.04.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'nın, teknik direktör arayışında olan Trabzonspor Yönetimi'yle görüştüğü iddiaları üzerine mavi lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak'tan açıklama geldi.

Murat Sancak'tan Montella ve Trabzonspor iddialarına yanıt

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da, Adana Demirspor'un çalıştırıcısı Vincenzo Montella'nın isminin gündeme geldiği ileri sürüldü. Adana kulübünün başkanı Murat Sancak ise iddialara sert bir yanıt verdi.

MURAT SANCAK'TAN YALANLAMA

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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Sancak, bordo mavili kulüp yetkililerinin kendisinden izin alarak Montella ile görüştüğü haberlerinin kesinlikle yalan olduğunu vurguladı.

"TRABZONSPOR BÖYLE BİR NEZAKETSİZLİK YAPMAZ"

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Ligin devam ettiğini ve Adana Demirspor olarak Avrupa kupalarına katılmak hedeflerinin olduğunun altını çizen Sancak, bu durumdaki bir takımın hocasına talip olmanın nezaketsizlik olacağını belirterek, "Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini ne Trabzonspor Başkanı yapar ne de Trabzonspor camiasından öyle bir girişim olur." ifadelerini kullandı.

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