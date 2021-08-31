Murat Sancak'tan Samet Aybaba ve Balotelli açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı televizyon programında teknik direktör Samet Aybaba’yla ayrılık süreçlerini, Balotelli konusunu ve Umut Meraş – Rıdvan Yılmaz haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Murat Sancak’ın Beyaz TV’ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“BAOTELLİ YÜZÜNDEN AYRILMADI”

“Oturup konuştuk, düşüncelerimizi söyledik, anlaşarak ayrıldık. Allah yolunu açık etsin, bizim de Allah yolumuzu açık etsin. Balotelli’ymiş, Belhanda’ymış değil konu. Balotelli ile Samet Aybaba anlaşamadı. Ancak bu ayrılık Balotelli nedeniyle değil. Herkes onu deli sanıyor ama Kayseri maçını hatırlatayım size. Hikmet hocayı orada teselli eden Balotelli’ydi.”

“YA ADAM OLURSUN, YA DA BİR DAHA GELME”

“Anlaşamadıkları ortada. 60’ta çıkarıyorsun. Balotelli yüzünden yollarımızı ayırdık dersek yalan olur. Şu anda kendisi izinde, Balotelli’ye ‘Ya adam olursun bu tepkileri yapmazsın ya da bir daha gelme’ dedik”

“BEN OLSAM BALOTELLI'Yİ ALMAM”

“Bugün olsa yine Balotelli’yi alırdım. Balotelli yoldan geçen, altyapıdan çıkan oyuncu değil. Bu dünya yıldızı, sen bunu gidip 60’ta çıkarıyorsun. Ben olsam oyundan almam, oyunda tutarım. Bunlar oyunu her an değiştirebilecek oyuncular. Biz bilemeyiz, takımın başındaki hoca bilir kimin oynayacağına. Biz neticeye gidişata bakarız.”

İTALYAN BASINI: "BALOTELLI TEKNİK DİREKTÖRÜ KOVDURDU"

Lige istediği gibi başlangıç yapamayan mavi-lacivertliler, ilk üç maçta galibiyetle tanışamamış ve iki puan toplayabilmişti. Henüz beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan bir diğer isim olan Mario Balotelli ise üçüncü haftada Konyaspor ile oynanan maçta oyundan alınmasının ardından tepki göstermiş ve mücadelenin ardından Aybaba da istifa etmişti.

Yaşanan bu olaylar, İtalyan golcünün ülkesinde de büyük ses getirdi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport; Adana Demirspor, Balotelli ve Samet Aybaba üçgeninde yaşanan bu olayları manşete taşıdı ve gelişmeleri “Balotelli, teknik direktör ile yolların ayrılmasını istedi, Adana Demirspor ile Montella'nın adı geçiyor!” başlığıyla sundu.



