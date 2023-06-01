Murat Sancak'tan Türk futbolunu karıştırabilecek iddialar! Savcıları göreve çağırarak seslendi...

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancaki Tivibu Spor'da yine gündemi derinden etkileyecek açıklamalarda bulundu. Dünya futbolunun en büyük sorununun bahis şirketleri olduğunu ifade eden Sancak'ın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Murat Sancak'ın açıklamaları...

"SAVCILAR DİKKAT ETSİN!"

"Hakemlerle ilgili sıkıntı var mı, var. Bir şey söyleyeceğim belki ortalık karışacak ama karışsın. Dünya futbolunun başında bahis olayları var. Bazı sonuçların ters gitmesi, bazı şeylerin hakem hatası olarak nitelendirilmesi... Aslında bunun arkasında başka şeyler var. Çok büyük bir pazar, çok büyük bir pasta. Silah ticareti, petrol ticareti gibi çok büyük bir pazar. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Öyle maçlar var ki... 3-0 kazanacağın maçı kaybetmişsin. Ben bile kendime soruyorum, futbolcuda mı problem var, hocada mı, hakemde mi sorun var? Herkesi şüphe altında bırakıyorsun. Düşünmekten kendini alamıyorsun. Dünya futbolunun en büyük sorunu şu anda bence bahis şirketleri. Savcıların orayı çok iyi takip etmesi lazım."

YABANCI SAYISI AÇIKLAMASI

"Yabancı sayısının bana göre serbest bırakılması lazım. Serbest olduğu dönemde Türk Milli Takımı'mız daha başarılıydı. Sınır koyduğun zaman hocanın elini bağlıyorsun. Serbest bırakılması en doğrusu. Biz kendimizi altyapılarda geliştirelim önce. Önce bir mahallelerimizi, şehirlerimizi halı sahalarla donatalım. Oradan çocuklar bir yetişsin bakalım. Şimdi yetiştiriyorsun, altyapısı yok, iyi beslenmemiş, güçlenmemiş. Ondan sonra oynatamıyorsun. Problem o."

"YUNUS AKGÜN VAKASI YAŞADIK"

"Kiralık oyuncu düşünmüyorum. Bir Yunus Akgün vakası yaşadık. Keşke satın alma opsiyonu koysaydık. Biz aldık, parlattık, Galatasaray'a gitti. Yurt dışından teklif geldi, vermediler. Orada da oynayamadı. Geçen Dursun Başkan'a "Bana ver, gerekirse bonservisinin %70'i senin olsun. Ver ben oynatayım, parlatalım tekrar satarsın" dedim. Vermedi, konuşacağız"

"HULK'U İSTEDİK"

"Geçen sene devre arasında Hulk'u almak istedik. Gelseydi belki şu anda 2. ya da 3. olabilirdik. Şampiyon oluruz demem ama en azından 2. olabilme ihtimalimiz vardı. Çünkü biz santrforda sıkıntı yaşadık."

BALOTELLI NEDEN GİTTİ?

"Baloteli ile sürekli görüşüyoruz. Neden gönderdik? Ya Balotelli kalacaktı ya Montella kalacaktı. İkisi bir arada olmaz. Montella'da karar kıldık. Mario'ya da git dedik. Son dakikaya kadar da gitmek istemiyordu. Gönderirken üzüldüm. Takımda kalmasını isterdim. Zor bir adam ama oturup onu izleyince futbolun ne olduğunu görüyorum"



