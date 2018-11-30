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Murat Yıldırım'ın yeni dizi sürprizi! Rol arkadaşı kim oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 30.11.2018 02:29 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan ünlü oyuncu Murat Yıldırım uzun zaman sonra yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Murat Yıldırım'ın dizideki rol arkadaşı için ise ünlü oyuncu Hatice Şendil'e teklif gitti.

Murat Yıldırım'ın yeni dizi sürprizi! Rol arkadaşı kim oldu?

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, peş peşe çok izlenen sinema filmleri çeken ünlü oyuncunun iki sezondur atv'yle yapmayı planladığı dizi projesi için de çalışmalar sürüyor. Tims&B'nin yapımcılığını üstleneceği projeyi güçlü kalemler Ayfer Tunç ile Ethem Özışık'ın kaleme aldığı konuşuluyor.

Öte yandan ünlü oyuncunun partneri için de kulislerde çok ünlü bir oyuncunun adı geçiyor.

Murat Yıldırım'ın merakla beklenen yeni projesi için son yıllarda "Dila Hanım" ve "Kaderimin Yazıldığı Gün" dizilerindeki performansıyla hafızalarda yer eden Hatice Şendil'le görüşüldüğü öğrenildi.

hatice

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