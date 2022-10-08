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Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinden müjdeli haber!

08.10.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi. Sosyal medya hesaplarından anne-baba olduklarının müjdesini veren çift, kızlarına Miray adını verdi.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinden müjdeli haber!

Şimdilerde Teşkilat dizisinin başrolünü oynayan Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbani ile dünyaevine girdi. 2019 yılında bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybeden çiftin aylar önce çocuk heyecanı yaşadıkları öğrenildi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

"KIZIMIZ MİRAY DÜNYAYA GELDİ"

2019 yılında yaşadıkları kayıptan dolayı hamilelik sürecini gözlerden uzak bir şekilde geçiren ikili, bugün sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi verdi. İlk bebeklerini kucaklarına alan çift, ortak yaptıkları paylaşımda "Hepinize çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz, sonunda kızımız Miray dünyaya geldi. Çok mutluyuz" dedi.

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