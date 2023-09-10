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  4. Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney paylaşımı Farah Zeynep Abdullah'ı kızdırdı!

Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney paylaşımı Farah Zeynep Abdullah'ı kızdırdı!

10.09.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Güney, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Yazar Murathan Mungan da sosyal medya hesabından Yılmaz Güney'i andı. Ancak bu paylaşım Farah Zeynep Abdullah'ı kızdırdı!

"Çirkin Kral" lakabıyla tanınan Yılmaz Güney ölüm yıl dönümünde sosyal medyada da anılıyor.

Yol, Duvar, Arkadaş, Umut gibi filmlerle hafızalara kazınan Güney'i Murathan Mungan da sosyal medyada andı.

Mungan paylaşımında "Yılmaz Güney’in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" dedi.

Ekran Alıntısı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise bu anmaya çok sinirlendi ve Yılmaz Güney'i eleştirerek "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" dedi.

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Yılmaz Güney sosyal medya Oyuncu

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