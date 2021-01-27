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Muratpaşa, elektronik ihale ve depo kayıt sistemini buluşturdu

27.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Muratpaşa, elektronik ihale ve depo kayıt sistemini buluşturdu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tüm süreçleri internet üzerinden ilerleyen elektronik ihale sistemi ve her an güncel veri sunan depo kayıt sistemini buluşturduklarını belirterek “Böylece hem tasarruf ediyor hem de günlük ihtiyaçları anında karşılayabiliyoruz” dedi.Başkan Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Ermenek Mahallesi’nde bulunan depolarında incelemede bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tüm süreçleri internet üzerinden ilerleyen elektronik ihale sistemi ve her an güncel veri sunan depo kayıt sistemini buluşturduklarını belirterek “Böylece hem tasarruf ediyor hem de günlük ihtiyaçları anında karşılayabiliyoruz” dedi.
Başkan Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Ermenek Mahallesi’nde bulunan depolarında incelemede bulundu. Başkan Uysal’a müdürlük yetkileri de eşlik ederken oluşturulan kayıt sistemi hakkında kendisine bilgi verildi.
Başkan Uysal, burada yaptığı açıklamada, ilgili yasa ve yönetmeliklerin yayımlanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi’nde elektronik açık eksiltme ve elektronik ihale sistemine geçişi 6 ay içinde tamamlayarak 9 Ocak 2019’da bu yöntemle ilk ihaleyi yaptıklarını söyledi.
İki yıldır bu sistemi aktif şekilde kullandıklarını belirten Başkan Uysal, 2020’de 69 ihalenin internet üzerinden elektronik ve elektronik açık eksiltme yöntemiyle gerçekleştirildiğini aktardı. Başkan Uysal, akaryakıt alımından araç kiralamaya birçok ihalede, tüm sürecin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürüdüğü ve daha rekabetçi fiyatların oluşmasını sağlayan bu yöntemi tercih ettiklerini söyledi.
Seyahatlerin yasaklandığı, insanların her türlü temastan kaçındığı pandemi dönemde Muratpaşa Belediyesi’nin, elektronik açık eksiltme ve elektronik ihale sistemiyle rekabetin en üst düzeyde sağlandığına vurgu yapan Başkan Uysal, bununla birlikte bin 500’ün üzerinde satın alma iş ve işleminin belediyenin internet sitesi üzerinden ilan edildiğini aktardı.
Muratpaşa Belediyesi’nin 2 binin üzerinde firmaya elektronik şifre sağlayarak belediye satın almalarına internet üzerinden teklif sunmalarını sağladığını sözlerine ekleyen Başkan Uysal, “Bu sayede birçok sektörün durma noktasına geldiği, esnafın zor günler yaşadığı pandemi döneminde hem esnafımızın iş yapabilme imkanlarını genişletirken hem de rekabetçi bir ortam oluşturarak belediyemizin oldukça ekonomik koşullarda alımlarını gerçekleştirmesini sağladık” diye konuştu.
Başkan Uysal, şimdi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi depo sistemini aktif olarak kullanan müdürlükler için hem fiziki olarak iyi düzenlenmiş hem de tüm kayıtların 7/24 takibine imkan sağlayan sistemi de hayata geçirdiklerini söyledi. Depo kayıt sistemiyle her an gerçek verilere ulaşmanın mümkün olduğunu aktaran Başkan Uysal, satın almadan başlayarak ürünün depoya girmesi ve kullanılmasına kadar olan sürecin bir bütün olarak kurgulandığını söyledi. Başkan Uysal, “Böylece hem tasarruf ediyor hem de günlük ihtiyaçları anında karşılayabiliyoruz” dedi.

Muratpaşa, elektronik ihale ve depo kayıt sistemini buluşturdu

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