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Muriqi’den, Sarri’ye: Galatasaray’ı bana bırakın

14.09.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, 16 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde TSİ 19.45'te İtalyan Lazio takımını ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda hazırlıklar sürerken hafta sonu Milan'a 2-0 yenilen İtalyan ekibi moral kazanmak için mutlaka kazanmak istiyor. Çizme basınına göre Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi bu maçta mutlaka oynamak istediğini, Türkiye ve Galatasaray'ı iyi tanıdığını söyleyerek teknik direktörü Maurizzio Sarri'den ilk 11'de forma istedi.

Muriqi’den, Sarri’ye: Galatasaray’ı bana bırakın

Milan’a 2-0 kaybeden Lazio, İstanbul’daki Galatasaray maçına 2 değişiklikle gelmeye hazırlanıyor. Ayrıca Vedat Muriqi’nin gözü de Galatasaray’da.

La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre, Lazio, Perşembe günkü Galatasaray maçına hazır. Teknik direktör Maurizzio Sarri 2-0 kaybedilen Milan maçından sonra yeni transferler Toma Basic ve Mattia Zaccagni’yi, İstanbul’da ilk 11’de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sarri’nin Hırvat orta saha oyuncusunu daha fazla denge ve sağlamlık getirmesi için düşündüğü belirtildi.

"GALATASARAY'I BANA BIRAKIN!"

Bu arada Galatasaray maçı öncesinde Vedat Muriqi’nin ise Sarri’den özel olarak forma istediği iddia edildi. Kosovalı oyuncunun Sarri'ye, "Galatasaray'ı bana bırakın. Ülkeyi ve Galatasaray'ı çok iyi tanıyorum. Bana forma şansı vermeniz halinde 3 puanı getireceğim." dediği öğrenildi.


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Vedat Muriqi Galatasaray Futbol Kulübü
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