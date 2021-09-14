Muriqi’den, Sarri’ye: Galatasaray’ı bana bırakın

Milan’a 2-0 kaybeden Lazio, İstanbul’daki Galatasaray maçına 2 değişiklikle gelmeye hazırlanıyor. Ayrıca Vedat Muriqi’nin gözü de Galatasaray’da.

La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre, Lazio, Perşembe günkü Galatasaray maçına hazır. Teknik direktör Maurizzio Sarri 2-0 kaybedilen Milan maçından sonra yeni transferler Toma Basic ve Mattia Zaccagni’yi, İstanbul’da ilk 11’de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sarri’nin Hırvat orta saha oyuncusunu daha fazla denge ve sağlamlık getirmesi için düşündüğü belirtildi.

"GALATASARAY'I BANA BIRAKIN!"

Bu arada Galatasaray maçı öncesinde Vedat Muriqi’nin ise Sarri’den özel olarak forma istediği iddia edildi. Kosovalı oyuncunun Sarri'ye, "Galatasaray'ı bana bırakın. Ülkeyi ve Galatasaray'ı çok iyi tanıyorum. Bana forma şansı vermeniz halinde 3 puanı getireceğim." dediği öğrenildi.



