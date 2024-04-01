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Muş Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Sırrı Söylemez kazandı

AA AA
01.04.2024 07:50
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Muş Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Sırrı Söylemez kazandı.

Muş Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Sırrı Söylemez kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 90,91 )

SÖYLEMEZ'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Sırrı Söylemez, 1966'da Muş merkezde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muş'ta tamamlayan Söylemez, Fırat Üniversitesinden mezun oldu.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Söylemez, esnaflık yapmaya başladı.

Söylemez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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