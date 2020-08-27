Musa Çağıran Konyaspor’da

Konyaspor, geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile anlaştı. Çağıran, kendini yeşil-beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık imzayı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde attı.
Süper Lig’de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, Konyaspor’da 28 numaralı formayı terletecek
(İHA)
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