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MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan deprem açıklaması

MALATYA HABERLERİ  | 26.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli meydana gelen ve Malatya’da da ciddi hasarlara yol açan 6,8 şiddetinde deprem sonrası açıklama yapan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “Can ve mal kaybının yaşandığı depremler toplumsal dayanışmayı, millet olarak kenetlenmeyi de beraberinde getirmiştir.

MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan deprem açıklaması

Elazığ merkezli meydana gelen ve Malatya’da da ciddi hasarlara yol açan 6,8 şiddetinde deprem sonrası açıklama yapan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “Can ve mal kaybının yaşandığı depremler toplumsal dayanışmayı, millet olarak kenetlenmeyi de beraberinde getirmiştir. Acılar paylaşılmış, her türlü zaiyatlar milletçe giderilmeye çalışılmıştır” dedi.
Deprem sonrası yazılı açıklama yapan Başkan Muharrem Poyraz, deprem,n başta Elazığ ve Malatya olmak üzere birçok ilde hissedildiğini belirterek, yıkıcı etkiye sahip deprem gerçekliğinin, yeniden hayatın merkezine yerleştiğini dile getirdi.
Türkiye’nin riskli fay hatları üzerinde bulunduğunu kaydeden Poyraz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bu gerçekliği geçmiş dönemlerdeki depremlerde yaşadığımız gibi, bugünlerde de Elazığ Sivrice depremiyle yaşamaktayız. Can ve mal kaybının yaşandığı depremler toplumsal dayanışmayı, millet olarak kenetlenmeyi de beraberinde getirmiştir. Acılar paylaşılmış, her türlü zaiyatlar milletçe giderilmeye çalışılmıştır. Son olarak meydana gelen Elazığ Sivrice depreminde, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlar, Afad, Belediyeler, İlgili devlet kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ivedilikle gerekli tedbirleri almış ve depremzedelerin yardımına koşmuşlardır. Milletçe duyarlılık gösterdiğimiz bu acı günde tüm devlet erkanı, devletin bütün kurumlarını harekete geçirerek, daha fazla acıların oluşmaması için elinde geleni yapmıştır. MÜSİAD Malatya olarak, başta Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde, derin ve yıkıcı etkiler bırakan depremde yanımızda olan ve kamunun tüm imkanlarını seferber eden Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize, AFAD’a, Belediyelerimize ve Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz”

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