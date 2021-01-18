Muslera, Ali Sami Yen'de dönüyor!

14 Haziran'daki mücadelede sağ bacağında kırık meydana gelen Uruguaylı file bekçisi, geçtiğimiz yaz, ameliyat olmuştu.

Yoğun rehabilitasyon ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Muslara, bireysel çalışmalarını tamamlamasının ardından takıma da katıldı. İdman eksiğini kapatan ve göreve hazır hale gelen tecrübeli isim için müjdeyi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim verdi.

Terim, Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Muslera, Denizlispor karşılaşmasında oynayacak" dedi.

34 yaşındaki kaleci, formasına çarşamba günü Aslantepe'de geri dönecek.

