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Muslera, Ali Sami Yen'de dönüyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.01.2021 11:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'da tam 10 yıldır başarıyla görev yapan Fernando Muslera, Cim Bom'un geçen sezon Çaykur Rizespor'la oynadığı mücadelede sakatlık yaşamıştı.

Muslera, Ali Sami Yen'de dönüyor!

14 Haziran'daki mücadelede sağ bacağında kırık meydana gelen Uruguaylı file bekçisi, geçtiğimiz yaz, ameliyat olmuştu.

Yoğun rehabilitasyon ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Muslara, bireysel çalışmalarını tamamlamasının ardından takıma da katıldı. İdman eksiğini kapatan ve göreve hazır hale gelen tecrübeli isim için müjdeyi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim verdi.

Terim, Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Muslera, Denizlispor karşılaşmasında oynayacak" dedi.

34 yaşındaki kaleci, formasına çarşamba günü Aslantepe'de geri dönecek.

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