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Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum

01.06.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Copa America, Kolombiya'daki olaylar ve Arjantin'deki pandemi nedeniyle Brezilya'ya alındı. Uruguay Milli Takım kampında bulunan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera turnuvanın oynatılmasına isyan etti. Muslera, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var" dedi.

Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum

Galatasaray'da Muslera, Uruguay Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Copa America'nın oynatılmasına isyan eden başarılı kaleci, turnuvada oynamak istemediğini söyledi.

"ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK"

Turnuva için konuşan tecrübeli kaleci, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var." dedi.

TURNUVA BREZİLYA'YA ALINDI

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği iptal edilen 2021 Kupa Amerika (Copa America), Brezilya'da düzenlenecek. Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek." ifadeleri kullanıldı. 13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı. CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arjantin Brezilya Fernando Muslera
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
oynamak istemiyosan milli takımı bırakırsın.
Bizde işe gitmeyelim

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