Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Bayern Münih maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu

Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek Trendyol Süper Lig'deki galibiyeti serisini 10'a çıkarırken, Fernando Muslera'dan gelen kötü haberle sarsılmıştı.

'KIRIĞA RASTLANMAMIŞTIR'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Fernando Muslera'nın bugün (dün) sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

BAYERN MÜNİH VE HATAY MAÇLARINDA OYNAYAMAYACAK

Yapılan son kontrollerin ardından Muslera'nın Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında oynayamayacağı öğrenildi.





