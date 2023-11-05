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Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Bayern Münih maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu

05.11.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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Galatasaray - Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando Muslera için sarı kırmızılı kulüpten bir açıklama yapılmış ve son durumu hakkında bilgi verilmişti. Sarı-kırmızılılara kötü haber bu sabah ulaştı...

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Bayern Münih maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek Trendyol Süper Lig'deki galibiyeti serisini 10'a çıkarırken, Fernando Muslera'dan gelen kötü haberle sarsılmıştı.

'KIRIĞA RASTLANMAMIŞTIR'

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Fernando Muslera'nın bugün (dün) sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

BAYERN MÜNİH VE HATAY MAÇLARINDA OYNAYAMAYACAK

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Yapılan son kontrollerin ardından Muslera'nın Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında oynayamayacağı öğrenildi.

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