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Muslera'dan Galatasaray yönetimine sosyal medya aracılığı ile mesaj! ''Kendi rakamını kendin yaz derim''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2024 15:24
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Galatasaray'da Muslera'nın geleceği henüz netlik kazanmamışken Uruguaylı eldiven sosyal medya hesabından Galatasaray yönetimine mesaj gönderdi.

Muslera'dan Galatasaray yönetimine sosyal medya aracılığı ile mesaj! ''Kendi rakamını kendin yaz derim''
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ile henüz sözleşme görüşmelerine başlayamayan Muslera'nın sarı-kırmızılı yönetimden teklif beklediği öğrenildi. Tecrübeli kaleci yaptığı paylaşımla gerçekleri gözler önüne serdi.

"KENDİ RAKAMINI KENDİN YAZ"

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Muslera, sosyal medya hesabından gazeteci Alp Pehlivan'ın konuşmasını paylaşarak Galatasaray yönetimine direkt olarak mesaj gönderdi.

Alp Pehlivan'ın "Muslera'ya ben rakam söylemem. Kendi rakamını kendin yaz derim. Galatasaray'ın kaptanına yakışır bir mukavele teklifinde bulunurum" sözlerini paylaşan Muslera'nın Galatasaray yönetimine sinyal vermesi şaşkınlık yarattı.

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Muslera'ya 1 yıllık indirimli teklif yapan Galatasaray yönetimi olumlu dönüş almamıştı.

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