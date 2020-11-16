SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Muslera'dan Harun Tekin'e geçmiş olsun mesajı

Muslera'dan Harun Tekin'e geçmiş olsun mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.11.2020 08:10 | Son Güncelleme

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'e mesaj gönderdi.

Muslera'dan Harun Tekin'e geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin'e Galatasaray cephesinden mesaj geldi.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, Harun Tekin'e sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Muslera paylaşımında "Geçmiş olsun büyük adam" ifadelerini kullandı.

dsfgchjkl

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki
İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki
Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi
Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Meslektaşını yerden yere vurdu... Olay oldu!
Meslektaşını yerden yere vurdu... Olay oldu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Sörloth transferinde Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi!
Sörloth transferinde Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muslera'dan Harun Tekin'e geçmiş olsun mesajı
Muslera'dan Harun Tekin'e mesaj
Fenerbahçe Fatih Karagümrük: 3-3 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe'nin hazırlık maçında tam 6 gol!
Fenerbahçe'de Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı!
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Fenerbahçe ocakta Deniz Türüç'ü verip Visca'yı isteyecek
Süper Lig'de yılın takası! Fenerbahçe ocakta bombayı patlatıyor...
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın koronavirüs testi pozitif
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
Fenerbahçe Öznur Kablo'da yeni koronavirüs vakaları
F.Bahçe'de yeni koronavirüs vakası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.