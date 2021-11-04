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Muslera'dan L.Moskova'ya tepki

04.11.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Lokomotiv Moskova maçı sonrası konuştu.

Muslera'dan L.Moskova'ya tepki

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Muslera "3 puan parolasıyla çıktık. Kazanacak fırsatları yakaladık. Şans ayağınıza geldiğinizde fırsatları değerlendirmelisiniz. Değerlendiremedik. Beraberlik golünü buldular. 1 puan rakibe yarıyormuş gibi vakit geçirdiler. Son dakikaya kadar kazanmak için mücadele ettik. Hala lideriz, hala her şey bizim elimizde." dedi.

Fernando Muslera ayrıca "Bu tip seviyelerde pozisyon geldiği zaman mutlaka rakibi cezalandırmak lazım. Defansif olarak da konsantrasyon maksimum olmalı. 1 anlık konsantrasyon kaybı cezalandırılabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bu konuya daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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