Muslera Galatasaray'da yeni bir rekorun eşiğinde

Sarı-kırmızılı takımda 8. sezonunu geçiren 32 yaşındaki kaleci, Schalke 04 maçında görev alması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorunu egale edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 29 müsabakada kalesini koruyan Fernando Muslera, otuzar maçla bu alanda zirvede yer alan sarı-kırmızılıların eski oyuncularından Faryd Mondragon ve Gheorghe Popescu'nun rekoruna ortak olacak. Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi de UEFA Şampiyorlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren 25 müsabakada görev almıştı.

En fazla maça çıkan yabancı oyuncu

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu durumunda bulunuyor. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar 294 resmi müsabakada görev yaptı. Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic 239 maçla bu alanda ikinci sırada yer alırken, Faryd Mondragon 238 karşılaşmayla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor. Fernando Muslera, Süper Lig'de de 241 karşılaşmayla bu alanda zirvede yer alıyor.