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Muslera hocasını çılgına çevirdi! "Yanıma gelip çıkmak istedi"

Uruguay'ın İspanya karşısında Dünya Kupası'na veda ettiği maçta Fernando Muslera'nın kritik hatası gündem oldu. Teknik Direktör Marcelo Bielsa, tecrübeli kalecinin oyundan çıkmak istediğini açıklarken, kendisini de sert sözlerle eleştirerek başarısız olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Muslera hocasını çılgına çevirdi! "Yanıma gelip çıkmak istedi"
Cevdet Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda eden Uruguay'da büyük hayal kırıklığı yaşandı. Mücadelenin ardından hem Fernando Muslera'nın yaşadığı moral çöküntüsü hem de Teknik Direktör Marcelo Bielsa'nın açıklamaları gündeme damga vurdu.

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Muslera hocasını çılgına çevirdi! "Yanıma gelip çıkmak istedi" 1

Karşılaşmanın 42. dakikasında İspanya'nın geliştirdiği atakta Marcos Llorente'nin sağ kanattan çevirdiği topu Alejandro Baena kontrol etti. Baena'nın penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta, topu kontrol etmek isteyen Fernando Muslera'nın yaptığı hata sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve İspanya öne geçti.

Karşılaşma sonrasında konuşan Marcelo Bielsa, tecrübeli kalecinin bu pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Muslera, yediği gol nedeniyle kendisi oyundan çıkmak istedi." ifadelerini kullandı.

BİELSA'DAN AĞIR ELEŞTİRİ

Muslera hocasını çılgına çevirdi! "Yanıma gelip çıkmak istedi" 2

Uruguay'ın turnuvaya erken veda etmesinin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Marcelo Bielsa, röportaj sırasında duygularına hakim olamadı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan deneyimli teknik adam, "E hadi artık!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Açıklamalarında takımın performansından dolayı sorumluluğu üstlenen Bielsa, şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın bir değeri yok. Copa America üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakmamış olarak hatırlanacağım. Başarısızım."

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