Muslera hocasını çılgına çevirdi! "Yanıma gelip çıkmak istedi"

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda eden Uruguay'da büyük hayal kırıklığı yaşandı. Mücadelenin ardından hem Fernando Muslera'nın yaşadığı moral çöküntüsü hem de Teknik Direktör Marcelo Bielsa'nın açıklamaları gündeme damga vurdu.

HATASI SONRASI KENARA GELMEK İSTEDİ

Karşılaşmanın 42. dakikasında İspanya'nın geliştirdiği atakta Marcos Llorente'nin sağ kanattan çevirdiği topu Alejandro Baena kontrol etti. Baena'nın penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta, topu kontrol etmek isteyen Fernando Muslera'nın yaptığı hata sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve İspanya öne geçti.

Karşılaşma sonrasında konuşan Marcelo Bielsa, tecrübeli kalecinin bu pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Muslera, yediği gol nedeniyle kendisi oyundan çıkmak istedi." ifadelerini kullandı.

BİELSA'DAN AĞIR ELEŞTİRİ

Uruguay'ın turnuvaya erken veda etmesinin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Marcelo Bielsa, röportaj sırasında duygularına hakim olamadı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan deneyimli teknik adam, "E hadi artık!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Açıklamalarında takımın performansından dolayı sorumluluğu üstlenen Bielsa, şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın bir değeri yok. Copa America üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakmamış olarak hatırlanacağım. Başarısızım."