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Muslera iki acı haberle maça çıkmış

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 08.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

Uruguay'ın Galatasaraylı kalecisi Fernando Muslera, Dünya Kupası'na kendisinden beklenilmeyen bir gol yiyerek veda etti. Fransa karşısındaki performansıyla hayal kırıklığına neden olan tecrübeli eldivenin bu hafta içerisinde iki yakın akrabasının ölüm haberini aldığı ve maça bu şekilde çıktığı öğrenildi.

Muslera iki acı haberle maça çıkmış

Uruguay, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya Varane ve Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 yenilerek organizasyona çeyrek final aşamasında veda etti. Fransa’nın farkı ikiye çıkaran golünde Uruguay'ın file bekçisi Muslera büyük bir hataya imza atarak topun filelerle buluşmasına engel olamadı.

Büyükannesini ve amcasını kaybetti

Mücadelenin ardından ise Muslera'yla ilgili üzücü bir detay ortaya çıktı. Uruguaylı kalecinin bu hafta içinde iki akrabasının ölüm haberini aldığı belirtildi. Güney Amerika basınına yansıyan haberlerde Muslera'nın son 72 saat içerisinde art arda büyükannesi ve amcasını kaybetmiş olduğu ve maça bu şekilde çıktığı ifade edildi. (YENİŞAFAK)

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Anahtar Kelimeler:
fernando muslera Uruguay Galatasaray Fransa 2018 dünya kupası

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