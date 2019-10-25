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Muslera ile Selçuk İnan, Beşiktaş derbisi kaçırmadı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

Galatasaray’da takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera, 19 maç ile sarı-kırmızılılarda Beşiktaş’a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.

Muslera ile Selçuk İnan, Beşiktaş derbisi kaçırmadı

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray’da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor.

Takıma 2011-2012 sezonunda katılan sarı-kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, Beşiktaş ile oynanan derbilerin hepsinde görev aldı. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 19 resmi müsabakada 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 5 defa da mağlup oldu. 4 maçta ise berabere kaldı.

Galatasaray bu süreçte 2016 yılında TFF Süper Kupa'da normal süresi 1-1 berabere biten maçta Beşiktaş'ı penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü. Muslera, Beşiktaş'a karşı oynadığı 19 derbide kalesini 8 kez gole kapatırken, toplamda ise 19 gol yedi. (İHA)

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