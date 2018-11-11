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Muslera, Kayserispor maçında kanlar içinde yerde kaldı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.11.2018 09:42 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kayserispor Galatasaray maçında Galatasaraylı Fernando Muslera kanlar içinde yerde kaldı.

Muslera, Kayserispor maçında kanlar içinde yerde kaldı!

Karşılaşmanın 63. dakikasında Kayserisporlu Mensah ile çarpışan Muslera acılar içinde yerde kaldı. Kafasına aldığı darbe sonrası yere yığılan Uruguaylı filebekçisine sarı kırmızılıların sağlık ekibi hemen müdahale etti.

Başına özel bir bandaj yapılan tecrübeli eldiven hakemin uyarısıyla kan bulaşan formasını da değiştirmek zorunda kaldı. Muslera’nın tedavisi yaklaşık 5 dakika oyunu durdururken Mensah da yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. Bu sırada Kayserispor taraftarları da oyunu soğuttuğunu düşündüğü Muslera’ya tepki gösterdi.

Pozisyonun tekrar görüntülerinde Mensah’la çarpışmasının yanı sıra genç savunmacı Ozan Kabak’ın da Muslera’nın kafasına bastığı görüldü. Ümit Öztürk maçın sonuna +10 dakika uzatma eklerken özel bandajla oyuna devam eden Fernando Muslera, 90+3’te yerini 23 yaşındaki genç kaleci İsmail Çipe’ye bıraktı.


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Anahtar Kelimeler:
fernando muslera Galatasaray Kayserispor

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