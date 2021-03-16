Muslera'nın Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu

Fernando Muslera, Galatasaray beraberliği 3 sezon daha devam edecek. Sarı-Kırmızılı kulüp 2011'de İtalya'nın Lazio takımından gelen Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesinin uzatılacağını dün açıkladı. Kulübün bilidriminde törenin Türk Stadı'nda saat 14.30'da başlayacağı bilgisine yer verildi. Süper Lig'de 27. haftadaki B.B.Erzurum maçında 300. kez sahaya çıkan ve Türkiye'de en uzun süre oynayan yabancı unvanını alan 34 yaşındaki kalecinin sözleşmesini uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili soruya Fatih Terim, "Herhangi bir problem olmadan bizimle devam edeceğini düşünüyorum" demişti.

14 KUPA KAZANDI

Deneyimli file bekçisinin Galatasaray'da 400 maça çıkmasını istediğini belirten Terim, "Bu da 2+1'e denk geliyor" ifadesini kullanmıştı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Muslera'nın Galatasaray ile 2+1 yıllık yeni mukavele imzalayacağı, 2023- 2024 sezonu sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi.

Yıllık 2,5 milyon Euro alacağı kaydedilen Muslera, yeni sözleşmesiyle birlikte Galatasaray'da 13 yıl aralıksız görev yapmış olacak. Yıldız file bekçisi geride kalan 9 sezonunda 5 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

