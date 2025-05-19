Muslera'nın penaltı kullanmasını çok sert eleştirmişti! Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho için çok şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek 2024/25 sezonunun şampiyonu oldu ve 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın son bölümünde Sarı-Kırmızılılar penaltı kazanırken, taraftarın ve futbolcuların isteğiyle topun başına uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve bu sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera geçti. Tecrübeli file bekçisi karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü atarken kaydederken rakip kaleciden de özür diledi.

MOURINHO'DAN TEPKİ

Muslera'nın penaltı atışını bazı isimler eleştirirken bu isimlerden biri de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olmuştu. Portekizli hoca Eyüpspor karşılaşmasının ardından bu duruma değinirken Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili olarak "Şampiyonluk kutlayış biçiminiz sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları bence sezon içindeki hikayelerinin bir özeti oldu. Durum 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları, bence onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu." ifadelerini kullanmıştı.

22 YIL ÖNCE...

Tecrübeli hocanın bu sözleri yeni bir tartışmanın da kapısını aralarken oldukça ilginç bir detay ortaya çıktı. Galatasaray'a sert sözlerle yüklenen Jose Mourinho'nun, 2003 yılında Porto'nun başındayken kalecisi Nuno Espirito Santo'ya penaltı golü attırdığı ortaya çıktı.

7-0'LIK MAÇTA PENALTI KULLANDIRTMIŞ

Mourinho'nun Varzim'i 7-0 yendikleri 2002-2003 sezonu Taça de Portugal çeyrek final maçında kalecisine gol attırdığı ortaya çıktı. Müsabakanın 90+2. dakikasında kullanılan penaltı vuruşunu kaleci Nuno Espírito Santo'nun yaptığı ve maçtaki 7. golü kaydettiği görüldü.