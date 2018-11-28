Muslera, Ozan Kabak ve Onyekuru'dan Lokomotiv maçı yorumu

Fernando Muslera, "Çok önemli bir maça çıktık. Her şey bizim elimizdeydi. Kaderimizi belirleyecektik ama istemediğimiz bir sonuçla dönüyoruz. Aslında pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. Havaya parantez açabiliriz. Alışık olmadığımız bir havada oynadık. Yine pozisyonlar bulduk. Defansif anlamda biraz agresif olmalıyız. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de" dedi.

Muslera "Üzgünüm, moralim çok bozuk. Biraz da sinirliyim, buradan galibiyetle dönmek istiyorduk. Şimdi son maçı odaklanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

OZAN KABAK: İNŞALLAH PORTO'YU YENİP AVRUPA'DA DEVAM EDECEĞİZ

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Ozan Kabak ise "Bu soğuk havada, yabancı bir iklimde maça iyi başladık. Sonrasında ilk yarının sonuna doğru şanssız bir gol yedik ve oyundan düştük. Bu maçı alıp şansımızı devam ettirmek istiyorduk ama olmadı. Çok üzgünüz. İnşallah Porto'yu yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz. Son maçta elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ONYEKURU: AVRUPA LİGİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Henry Onyekuru da "Kazanmak için gelmiştik ama olmadı. Futbolda kazançlar, kayıplar var. Sebep olarak bir şey gösteremiyorum. Son dakikaya kadar arkadaşlarımla elimizden geleni yaptık. Şimdi Avrupa Ligi için elimizden geleni yapacağız. Son maç Porto ile karşılaşacağız. Ev sahibi olacağız. Ev sahibi olduğumuz maçlarda nasıl oynadığımızı herkes biliyor. En iyi skoru olup Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

