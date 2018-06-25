Muslera Uruguay formasıyla 100. maçına çıkıyor!

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera Uruguay tarihine geçmeye hazırlanıyor.

Ülkesinin bugün oynayacağı Rusya maçında yine kaleyi koruması beklenen Muslera, böylece 100. kez milli formayı giymiş olacak.

Bunu başaran 7. Uruguaylı olacak tecrübeli eldiven, bir başka rekoru daha gözüne kestirdi. 32 yaşındaki kaleci, Rusya maçı ile 14. kez Dünya Kupası maçında boy göstererek Urugay'ın en fazla Dünya Kupası maçı oynanan isim de olmaya hazırlanıyor.

