MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Müslüm Gürses'i eşi öldürdü' iddialarına sert tepki

'Müslüm Gürses'i eşi öldürdü' iddialarına sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 15:36 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül'ün, Müslüm Gürses'i eşi Muhterem Nur'un öldürdüğünü ileri sürmesinin ardından Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un bir grup hayranı sanatçının mezarı başında bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Muhterem Nur'un manevi oğlu Taner Akkuş, "Biz kendisini özüre davet ediyoruz. Eminim yargı mekanizması bu konuya duyarsız kalmayacaktır" dedi.

'Müslüm Gürses'i eşi öldürdü' iddialarına sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayınlanan bir televizyon programına katılan şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in, eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü iddia etti. İddiaların ardından Müslüm Gürses ve Muhterem Nur hayranları, Gürses'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında bir araya geldi. Aralarında Muhterem Nur'un manevi oğlu Taner Akkuş'un da bulunduğu topluluk önce dua etti, ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"KENDİSİNİ ÖZÜRE DAVET EDİYORUZ"

Açıklama yapan Muhterem Nur'un Manevi oğlu Taner Akkuş, "Bugün burada bulunma sebebimiz, dün akşam talihsiz bir açıklama olması. Bildiğiniz üzere bir sanatçının sermayesi sanatı ve sesidir. Zaman zaman bazı sanatçılarımız gözden, gönülden düşer. Bu minvalde Yunus Bülbül isimli sanatçı dün akşam KKTC'de bir kanalda çıktı ve orada merhum Müslüm Gürses ve Muhterem Nur annemiz ile ilgili asılsız bir ithamda bulundu. Biz kendisini özüre davet ediyoruz. Eminim yargı mekanizması bu konuya duyarsız kalmayacaktır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyorduDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Fatih Portakal’ın yerine geçti, merak konusu oldu!Fatih Portakal’ın yerine geçti, merak konusu oldu!
Gasp edilen Günnur Adıgüzel bakın kim çıktı?Gasp edilen Günnur Adıgüzel bakın kim çıktı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Erdoğan'dan Anıtkabir'de kritik mesajlar
Erdoğan'dan Anıtkabir'de kritik mesajlar
3 büyüklüğündeki deprem sonrası şok uyarı
3 büyüklüğündeki deprem sonrası şok uyarı
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası...
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası...
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerem Tunçeri Aslı Enver’le ilgili ilk kez konuştu!
Aslı Enver açıklaması! 'Mutlu bir ilişkinin...'
Fatih Portakal’ın yerine geçen Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli? İşte Selçuk Tepeli’nin hayatı
Fatih Portakal’ın yerine geçti, merak konusu oldu!
Esra Erol oteli için harekete geçti! Sadece boyası bakın ne kadar tuttu?
Harekete geçti! Sadece boyası bakın ne kadar tuttu?
Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel buluşmasına Çağla Altunkaya damgası!
Aile yemeğine o da katıldı! Masadaki sürpriz isim
Ezgi Eyüboğlu’nun romantik mesajına Seda Sayan’dan yorum!
Seda Sayan o paylaşıma sessiz kalmadı
Demet Özdemir'den dans şov
Demet Özdemir'den dans şov
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.