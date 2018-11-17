Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Kızını öldürdüğünü hiç duymadık! (Keşke Adana'da bir gazeteci şu cinayet dosyasını bulup açıklığa kavuştursa!)

Müslüm Gürses hayatını her seferinde farklı anlatırdı. Ne doğru- ne eksik bilmek zordu. Geçmişini unutmak isteyen biriydi. Herkes de buna özen gösterirdi. Ancak mevzubahis olan gazetecilik olunca "yalan habere" göz yummamak gerekir!

Babası Mehmet Akbaş -gerçek hayatta- kızını öldürdü mü? Medya filmden etkilenip "öldürdü" diye haber yapıyor!

Peki... Bizim meslektaşlara ne oluyor? Filmde anlatılanlar "gerçek" diye haber yapıyorlar!

Dünyada da böyle; filmi, kurgu değil gerçek sanıyor insanlar!

Filmde, içki kadehi elinden düşmeyen Müslüm Gürses, içkiden ziyade "cıgara" (ve novalgin gibi ilaç) tiryakisi idi. Öyle ki... Film başındaki kazanın sebebi, şoförün (ki taksicidir) uyuması değil, Müslüm'ün "cıgara" dumanından etkilenmesidir. "Mersin 33" pavyonu müdavimleri için bu sır değildir!

AHMET'İN ÖLÜMÜ...

Filmde kardeşi Ahmet'in, 1982'de askerden kaçtığı için vurulduğu gerçek; ama Ahmet'in o gün "cıgara çekmekten" kafasının "iyi" olduğu eksik!

Müslüm Gürses'de sır çok...

ALEVİ Mİ?

Müslüm Gürses, "Arap Alevisi" olduğunun bilinmesini istemezdi!

Bundan da emin değilim.

Çünkü:

Doğduğu, Urfa-Fıstıközü bir Türkmen köyü. Adı önce Türkçe "Tisa" idi.

Müslüm'ün soyu 1865'te iskan yoluyla köye yerleştirilen "Küçük Aşolar" (Akbaşlar).

Köydeki bir diğer göçebe aile "Ertaşlar"; Muharrem ve Neşet Ertaş'ın soyuydu.

Ertaşlar, "Türkmen Alevisi" olduğundan, Müslüm Gürses "Arap Alevisi" mi emin değilim? Bu konular araştırmaya muhtaç; ne yazık ilgilenen pek kimse de yok...

"Müslüm" filmi...

Bir "ikonlaştırma" çabası içinde... Acaba salt Muhterem Nur’un anlattıkları üzerine mi inşa edildi? (Müslüm'ün vasiyeti vardı “filmim çekilmesin” diye! Sonra ne değişti?)