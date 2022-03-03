Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses'in mezarı nerede, kaç yaşında vefat etti? Sanatçı Müslüm Gürses kimdir, aslen nereli?

Müslüm Gürses, arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olarak bilinmekteydi. Ünlü sanatçının hayatı ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Sahne adı Müslüm Gürses olan sanatçının asıl ismi ise Müslüm Akbaş'tı. Peki Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses kimdir?

MÜSLÜM GÜRSES NEDEN ÖLDÜ?

15 Kasım 2012 tarihinde geçirmiş olduğu by-pass ameliyatının ardından akciğer ve kalp yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmış olan Müslüm Gürses, dört ay yoğun bakımda kalmıştır. Sanatçı Gürses'e solunum cihazı bağlanmıştır. Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü İstanbul Memorial Hastanesinde hayatını kaybetmiştir.

MÜSLÜM GÜRSES'İN MEZARI NEREDE?

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Müslüm Gürses sahne adını kullanmakta olan Müslüm Akbaş 7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde dünyaya gelmiştir. Annesi Emine akbaş ile babası Mehmet Akbaş tarım işçisidir. Usta sanatçı Müslüm Gürses onların ilk çocuğudur.

Gürses'in Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan bulunmaktadır ve ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç etmiştir. Müslüm Gürses, ilkokuldan sonra eğitime devam edemeyerek, bir süre ayakkabı tamircisi ve terzi olarak çalışmıştır. Babasının engellemesine rağmen, annesinin yardımıyla 1967 yılında henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılan sanatçı, birinci olarak dikkati çekmiştir.

29 Mayıs 1969 tarihinde babası tarafından annesi öldürülünce büyük bir sarsıntı yaşamıştır. Bir iddiaya göre, aynı gün Gürses'in kız kardeşi Zeyno Akbaş'ı da öldüren babası, cezaevine girmiştir. Hayatının bu noktasıyla ilgili hiçbir zaman konuşmak istemeyen ünlü sanatçı, annesinin vefatının sonrasında geldiği İstanbul'da, "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurmuştur.

Gürses, ''Sevda Yüklü Kervanlar'' adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmayı başarırken, "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'liği 300 bin basılarak dönemin rekorunu kırmıştır.

"ÖLDÜ" SANILARAK MORGA KALDIRILMIŞTI

Müslüm Gürses, 1978 yılında Anadolu turnesi dolayısıyla Tarsus'tan Adana'ya dönerken trafik kazası geçirmiştir. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada, öldü sanılarak morga kaldırılan Gürses'in yaşadığı son anda fark edilmiş ve ameliyata alınmıştır. Kazada, alnı ciddi biçimde zedelenen sanatçının başına, beynini koruyacak plaka takılmıştır.. Gürses, kazadan dolayı koku alma duyusunu yitirmiştir. İşitme duyusu da ciddi biçimde zarar gören sanatçı, yavaş konuşmaya başlamıştır.

MÜSLÜM GÜRSES ALBÜMLERİ NELER?

2013 Veda - Ervah-ı Ezelde

2013 Baba Şarkılar

2014 Baba Şarkılar 2

2014 Benden Bu Kadar / Son Şarkılarım

2016 Son Dileğim

2017 Mahzendeki Şarkılar

2019 Mahzendeki Şarkılar 2

1975 Müslüm Gürses 1

1975 Müslüm Gürses 1

1976 Müslüm Gürses 2

1976 Öldürdüğün Yetmedi Mi

1977 Müslüm Gürses 3

1978 Müslüm Gürses 4

1979 Gazla Şoför

1979 Bağrıyanık

1980 Umutsuz Hayat

1980 Esrarlı Gözler

1985 Güldür Yüzümü

1986 Sevda Yolu

1986 Yıkıla Yıkıla

1986 Küskünüm

1986 Gitme

1987 Farketmez

1987 Talihsizler

1981 Talih Kuşu

1981 Mutlu Ol Yeter

1982 Tanrı İstemezse

1983 Müzik Ziyafeti

1983 Anlatamadım

1984 Yaranamadım

1988 Aldatılanlar

1988 Dertler İnsanı

1988 Vefasız Alem

1988 Maziden Bir Demet

1989 Arabeskin Devleri

1989 Bir Fırtına Kopacak

1989 Bir Kadeh Daha Ver

1989 Mahsun Kul

1989 Müslüm Gürses Konseri

1990 Meyhaneci / Kırık Sazım

1990 Hüzünlü Günler

1990 Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım

1990 Güle Güle Git

1991 Arabeskin Devleri 2

1991 Sen Neredesin Ben Neredeyim

1991 Yüreğimden Vurdun Beni

1991 Bir de Benden Dinleyin

1991 Her Şey Yalan

1991 Yaşamalısın

1992 Müslümce 92

2005 Ayrılık Acı Bir Şey

2005 Bakma

2006 Gönül Teknem

2006 Aşk Tesadüfleri Sever

2009 Sandık

2010 Yalan Dünya

1992 Zalim (Bir Bilebilsen)

1993 Ah Gülüm

1993 Dağlarda Kar Olsaydım

1993 Kralların Müzik Şöleni

1994 Senden Vazgeçmem

1994 İnsaf - Kahire Resitali

1995 Benim Meselem

1995 Bir Avuç Gözyaşı / Tövbe Etmek

1996 Topraktan Bedene (İsyanım Var)

1996 Şiirlerim Şarkılarım (Haklısın)

1997 Sultanım

1997 Usta (Ne Yazar)

1997 Nerelerdesin

1998 Müslüm Gürses Klasikleri

1999 Arkadaşım

1999 Garipler

1999 Vay Canım

2000 Biz Babadan Böyle Gördük

2000 Zavallım

2001 Müslümce Türküler

2001 Sadece

2001 Yanlış Yaptım (Kaçamam Ki Kaderimden)

2001 Dünya Yalan

2002 Açık Hava Konseri - 1

2002 Açık Hava Konseri - 2

2002 Açık Hava Konseri - 3

2002 Müslüm Baba ile Yolculuk

2002 Paramparça

2003 Yanarım

2003 İkimizin Yerine

2004 Müslüm Baba'dan Seçmeler

2004 Uyanma Zamanı (Kıyak Bitti)



