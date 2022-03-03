Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses'in mezarı nerede, kaç yaşında vefat etti? Sanatçı Müslüm Gürses kimdir, aslen nereli?

Müslüm Gürses, arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olarak bilinmekteydi. Ünlü sanatçının hayatı ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Sahne adı Müslüm Gürses olan sanatçının asıl ismi ise Müslüm Akbaş'tı. Peki Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses kimdir?
15 Kasım 2012 tarihinde geçirmiş olduğu by-pass ameliyatının ardından akciğer ve kalp yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmış olan Müslüm Gürses, dört ay yoğun bakımda kalmıştır. Sanatçı Gürses'e solunum cihazı bağlanmıştır. Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü İstanbul Memorial Hastanesinde hayatını kaybetmiştir.
Hayatını kaybeden ünlü sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.
Müslüm Gürses sahne adını kullanmakta olan Müslüm Akbaş 7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde dünyaya gelmiştir. Annesi Emine akbaş ile babası Mehmet Akbaş tarım işçisidir. Usta sanatçı Müslüm Gürses onların ilk çocuğudur.
Gürses'in Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan bulunmaktadır ve ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç etmiştir. Müslüm Gürses, ilkokuldan sonra eğitime devam edemeyerek, bir süre ayakkabı tamircisi ve terzi olarak çalışmıştır. Babasının engellemesine rağmen, annesinin yardımıyla 1967 yılında henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılan sanatçı, birinci olarak dikkati çekmiştir.
29 Mayıs 1969 tarihinde babası tarafından annesi öldürülünce büyük bir sarsıntı yaşamıştır. Bir iddiaya göre, aynı gün Gürses'in kız kardeşi Zeyno Akbaş'ı da öldüren babası, cezaevine girmiştir. Hayatının bu noktasıyla ilgili hiçbir zaman konuşmak istemeyen ünlü sanatçı, annesinin vefatının sonrasında geldiği İstanbul'da, "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurmuştur.
Gürses, ''Sevda Yüklü Kervanlar'' adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmayı başarırken, "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'liği 300 bin basılarak dönemin rekorunu kırmıştır.
Müslüm Gürses, 1978 yılında Anadolu turnesi dolayısıyla Tarsus'tan Adana'ya dönerken trafik kazası geçirmiştir. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada, öldü sanılarak morga kaldırılan Gürses'in yaşadığı son anda fark edilmiş ve ameliyata alınmıştır. Kazada, alnı ciddi biçimde zedelenen sanatçının başına, beynini koruyacak plaka takılmıştır.. Gürses, kazadan dolayı koku alma duyusunu yitirmiştir. İşitme duyusu da ciddi biçimde zarar gören sanatçı, yavaş konuşmaya başlamıştır.
2013 Veda - Ervah-ı Ezelde
2013 Baba Şarkılar
2014 Baba Şarkılar 2
2014 Benden Bu Kadar / Son Şarkılarım
2016 Son Dileğim
2017 Mahzendeki Şarkılar
2019 Mahzendeki Şarkılar 2
1975 Müslüm Gürses 1
1975 Müslüm Gürses 1
1976 Müslüm Gürses 2
1976 Öldürdüğün Yetmedi Mi
1977 Müslüm Gürses 3
1978 Müslüm Gürses 4
1979 Gazla Şoför
1979 Bağrıyanık
1980 Umutsuz Hayat
1980 Esrarlı Gözler
1985 Güldür Yüzümü
1986 Sevda Yolu
1986 Yıkıla Yıkıla
1986 Küskünüm
1986 Gitme
1987 Farketmez
1987 Talihsizler
1981 Talih Kuşu
1981 Mutlu Ol Yeter
1982 Tanrı İstemezse
1983 Müzik Ziyafeti
1983 Anlatamadım
1984 Yaranamadım
1988 Aldatılanlar
1988 Dertler İnsanı
1988 Vefasız Alem
1988 Maziden Bir Demet
1989 Arabeskin Devleri
1989 Bir Fırtına Kopacak
1989 Bir Kadeh Daha Ver
1989 Mahsun Kul
1989 Müslüm Gürses Konseri
1990 Meyhaneci / Kırık Sazım
1990 Hüzünlü Günler
1990 Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım
1990 Güle Güle Git
1991 Arabeskin Devleri 2
1991 Sen Neredesin Ben Neredeyim
1991 Yüreğimden Vurdun Beni
1991 Bir de Benden Dinleyin
1991 Her Şey Yalan
1991 Yaşamalısın
1992 Müslümce 92
2005 Ayrılık Acı Bir Şey
2005 Bakma
2006 Gönül Teknem
2006 Aşk Tesadüfleri Sever
2009 Sandık
2010 Yalan Dünya
1992 Zalim (Bir Bilebilsen)
1993 Ah Gülüm
1993 Dağlarda Kar Olsaydım
1993 Kralların Müzik Şöleni
1994 Senden Vazgeçmem
1994 İnsaf - Kahire Resitali
1995 Benim Meselem
1995 Bir Avuç Gözyaşı / Tövbe Etmek
1996 Topraktan Bedene (İsyanım Var)
1996 Şiirlerim Şarkılarım (Haklısın)
1997 Sultanım
1997 Usta (Ne Yazar)
1997 Nerelerdesin
1998 Müslüm Gürses Klasikleri
1999 Arkadaşım
1999 Garipler
1999 Vay Canım
2000 Biz Babadan Böyle Gördük
2000 Zavallım
2001 Müslümce Türküler
2001 Sadece
2001 Yanlış Yaptım (Kaçamam Ki Kaderimden)
2001 Dünya Yalan
2002 Açık Hava Konseri - 1
2002 Açık Hava Konseri - 2
2002 Açık Hava Konseri - 3
2002 Müslüm Baba ile Yolculuk
2002 Paramparça
2003 Yanarım
2003 İkimizin Yerine
2004 Müslüm Baba'dan Seçmeler
2004 Uyanma Zamanı (Kıyak Bitti)
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