MAGAZİN

'Müslüm'ün burnunu büyük yapmışlar'

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı, bir dönem Türk sinemasının ve sahnelerin yıldızı olan sanatçı Muhterem Nur, Büyükçekmece Belediyesi 2'nci Kitap Günleri’ne katıldı.

'Müslüm'ün burnunu büyük yapmışlar'

Nur, hayatını ve Müslüm Gürses ile olan yıllarını kaleme aldığı “Muhterem Nur-Ömrümce Ağladım” kitabını ve Müslüm Gürses’in plaklarını sevenleri için imzaladı.

Muhterem Nur, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan ve önümüzdeki aylarda gösterime girecek olan “Müslüm” filmi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Filmde Müslüm Gürses'in burnunun büyük yansıtıldığını ifade eden Nur, “Evet çok güzel oynamış. Ufak tefek hatalar var. Burnunu biraz büyük yapmışlar. O kadar büyük burunlu değildi. Normal bir burnu vardı. Burnunun üzerinde hafif bir kavis vardı, araba kazasından sonra öyle oldu. Çok abartılı yapmışlar, onu da düzeltiyorlar” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
müslüm gürses muhterem nur

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