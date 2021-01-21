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"Müslüman; adil, doğru, güvenilir ve özüyle-sözü bir olandır"

21.01.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Vali Ali Çelik, İl Müftülüğü’nü ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, İl Müftülüğü’nü ziyaret etti. Çalışmalar, 2020 yılı faaliyetleri ve 2021 projeleri hakkında bilgiler alan Vali Çelik, “Sorumluluğunuz ağır. Atanmış değil adanmışlık duygusuyla çalışmalı, hizmetlerinizin daha iyisini yapabileceğinize dair bir arayış içerisinde olmalısınız” dedi.
Kütahya Valisi Ali Çelik, kurum ziyaretleri kapsamında İl Müftülüğü’nü ziyaret etti.
İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş; müftülüğün personel durumu, din ve eğitim hizmetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler, Türkiye Diyanet Vakfı hizmetleri hakkında Vali Ali Çelik’e detaylı bilgiler verdi.

“Daha iyisinin arayışı içerisinde olmalıyız”
İslamiyet’in hayatın her alanını kapsayan bir din olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “Sorumluluğunuz ağır. Doğru dini bilgiyi aktarmaktan trafiğe, kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadeleden bağımlılıklarla mücadeleye ve daha birçok alanda hayatın her köşesinde sürdürdüğünüz gayretlerinizi artırmalısınız. Daha iyisini isterken eksikleri görmek marifettir ama var olanı korumaya çalışmak ataleti getirir. Görevinizi en iyi şekilde yerine getirme, daha iyisini yapabileceğinize dair arayış içerisinde olmalısınız” dedi.

“Davranışlarımızla örnek olmalıyız”
En büyük ve etkili nasihatin lisanıhâl ile olacağını söyleyen Vali Ali Çelik, “Müslüman; adil, doğru, güvenilir, özüyle sözü bir olandır. Din görevlilerimizin söylemleri yaşantısına yansırsa sözleri daha tesirli olur. Kendimize ve topluma karşı sorumluyuz. Dolayısıyla yarın hesabını verebileceğimiz bir yaşam sürmeliyiz” diye konuştu.
Daha sonra birimleri gezen Vali Çelik, personelden çalışmaları hakkında bilgiler aldı, kolaylıklar diledi.
Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Merkezini de ziyaret eden Vali Ali Çelik, işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretlerde Vali Ali Çelik’e Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, müftü yardımcıları Tuğba Anatoprak ile Mustafa Karaman eşlik etti.

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