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Muş'ta afetzede kadınlar kurslarla deprem psikolojisinden uzaklaşıyor

22.05.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden getirilerek Muş'ta misafir edilen depremzedeler, açılan kurslara katılarak hem el becerilerini geliştiriyor hem de depremin psikolojisinden uzaklaşıyor.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Danişmend Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan 418 depremzede için devletin imkanları seferber ediliyor.

Evleri hasar gören, yakınlarını kaybeden depremzedeler kendilerine yönelik etkinliklerle yeniden hayata gülümsemeye başlarken, kadınlar da açılan kurslarda zamanlarını değerlendiriyor.

Filografi, çanta yapım, örgü ve ahşap kurslarına katılarak yeni tasarımlar yapan kadınlar, bu sayede yaşadıkları stresten uzaklaşma imkanı buluyor.

Çocuklar ise gün içinde kendileri için oluşturulan alanlarda zeka oyunları ve tenis oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremden sonra binlerce kişinin Muş'a geldiğini söyledi.

Kente gelen depremzedelerin bir bölümünü Danişmend Gazi Yurdu'nda misafir ettiklerini belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

"Halen 418 vatandaşımız yurtta misafir olarak kalıyor. Depremin ilk gününden bu yana 1500'e yakın vatandaşımız yurdumuza geldi. Depremin izlerini silmek için boş vakitlerinin olmasını istemedik. Burada kurslar ve etkinlikler düzenledik. Özellikle el sanatlarına yoğun ilgi vardı. Buradaki memnuniyeti duymak bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak karantina döneminde de depremde de kapılarımızı vatandaşlarımıza açtık. Burada bir aile ortamı olsun istedik. Depremden etkilenen vatandaşımızı psikolojik olarak rahatlatmak için kurslar açtık ve ortam sunduk."

Deprem olduğu ilk günden itibaren depremzedelere devletin şefkat elini uzattıklarını anlatan Taşdemir, "Yurttaki depremzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Hayır dualarını aldığımız depremzedeleri misafir etmekten her zaman mutluluk duyacağız." dedi.

"İNŞALLAH TEKRAR EVİMİZE DÖNECEĞİZ"

Yurtta kalan depremzedelerden Melik Turan ise Malatya'dan geldiklerini ve 3 aydan bu yana yurtta kaldıklarını dile getirdi.

Yurt yönetiminin her konuda kendilerine destek olduğunu anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Burada şehir gezileri, etkinlikler yapılıyor. Evimiz hasarlı olduğu için giremiyoruz. Halen korku ve tedirginlik içindeyiz. İnşallah tekrar evimize döneceğiz. Burada bir aile ortamı var. Son zamanlarda televizyonda haberleri takip ediyoruz. Tekirdağ'da bizim gibi depremzede vatandaşlarımız kötü duruma maruz kaldı. Bu durum bizi üzdü. Keşke onlar da Muş'ta olsaydı. Burada beraber yaşasaydık. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim. Bu zamana kadar bize her konuda yardımcı oldular. Allah devletimizden razı olsun."

Gülistan Özbey de 2 aydır kaldığı yurtta kendilerine çok iyi davranıldığını ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Herkesin yardımcı olduğunu ve sıkıntılarını çözdüğünü bildiren Özbey, "Muş Valisi ve yurt müdürümüz çok hassasiyet gösterdi. Burada hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Kendi evimizdeymişiz gibi bize yabancılık yaşatmadılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Kurslara katılıyoruz, Muş'u gezmeye bazen fırsatımız bile olmuyor. İlk geldiğimde yabancı memlekette sıkılırım dedim. Günümüz dolu dolu geçiyor. Burada depremin izi yok. Allah bir daha yaşatmasın. Seçim sonuçlarından dolayı bazı bölgelerde üzücü olaylar yaşandı. Çok üzüldük." diye konuştu.

Çocuklardan Hayrunisa Turan da "Yurtta tenis oynuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Burayı çok sevdim. Bizi gezmeye götürüyorlar. Allah devletimizden razı olsun. Deprem beni çok korkutmuştu. İnşallah bu günler geçecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Muş yurt

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