Muş'ta çocukları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

"HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızı götürdüler ne yapıyorlar? Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Oğlumdan hiçbir haber yok. Bu HDP'yi ortadan kaldırın Selahattin Demirtaş'ın kardeşlerinden birisi HDP ile beraber, birisi cezaevinde. Selahattin Demirtaş'ın annesi diyor ki, 'Benim çocuğumu niye bırakmıyorsunuz?' Ben de o anneye soruyorum, sen neden devletteki çocuğunu istiyorsun da PKK'daki çocuğunu istemiyorsun? Senin çocuğun şimdi nerede? PKK ile birlikte dağın başında. Biz istiyoruz ki herkes bize destek versin. Şehit ailesi de gelsin bize destek versin. HDP'den kim zarar görmüşse gelsin. Bu Kürt davası değil, Kürtlere diyorum uyanın."

Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan Gülbahar Teker de eylemini çocuğu gelene kadar sürdüreceğini belirterek, "Kimseden korkmuyorum, HDP kapatılsın. Bizim çocuklarımızı getirsin. HDP bizden ne istiyor, bu çocuklar dağda ne yapıyor? Çocuklar gelmeyene kadar biz buradan gitmiyoruz. Allah devletten razı olsun bize bu kapıyı açtı." dedi.

- Muş Kardeşlik Platformu'ndan ailelere destek

Muş Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Adnan Demir, platform olarak Muş annelerinin yanında olduklarını söyledi.

Hain PKK terör örgütünün Kürtlerin düşmanı olduğunu ifade eden Demir, "Bu annelerin çocuklarını bir hiç uğruna, Ermenilere, Siyonistlere yardım etmek için dağa götürdüler. Bu ülkeyi bölemezler, yapamazlar, edemezler. Kürt ve Türk'ün arasına ayrım sokan gerçekten kalleştir. HDP kalleştir. Buna sevinenlerin hepsi haindir, hepsi terör örgütü mensubudur. Biz gençler olarak annelerimizin ölene kadar, çocukları alana kadar onların yanında bulunacağız. Bu ülkeye kimse elini uzatamaz, yapamaz, kimse de aklından geçirmesin. Annelerimiz de her zaman bizim başımızın tacıdır. Annelerin nöbeti devam ettiği sürece kanımızla, canımızla buradayız, her zaman yanlarındayız." değerlendirmesinde bulundu.

