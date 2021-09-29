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Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

29.09.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

Muş'ta, çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta HDP önünde eylem yapan aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı.

Eyleme katılan anne Gülbahar Teker, gazetecilere, PKK ve HDP'den korkmadığını belirterek, çocuğuna kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Anne ve babaların Diyarbakır'da, Van'da, Hakkari'de ve her yerde çocukları için feryat ettiğini belirten Teker, "PKK bizden ne istiyor? İmanı ve vicdanları yok. Bu çocukları dağdan getirsinler, kendi çocuklarını dağa götürsünler. Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz. Bunu istiyoruz. Çocuklarımızı dağa taşa götürdü. Yastıkları taş oldu. Çocukları istiyoruz. Buradan gitmiyoruz. PKK ve HDP'ye lanet olsun." diye konuştu.

- "Çocuğumu onlara bırakmayacağım"

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise oğlu Osman'ın Bitlis'in Tatvan ilçesinde okul okurken 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getirdi.

Çocuğunu kandıranlara hakkını helal etmediğini aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu çocuklardan ne istiyorlar, çocukları niye götürüyorlar? Biz HDP'yi istemiyoruz, çocuğumu istiyorum. Çocuğum sesimi duyuyorsa gelsin. Her şeyimi harcayacağım ama çocuğumu onlara bırakmayacağım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan çocuklarımızı kurtarmalarını istiyoruz. Ben bir anneyim. İnşallah oğlum gelecek ve kavuşacağız. Bu çocuklar dağda kalmayacak. Onları orada bırakmayacağız. Nefesim olana kadar mücadele edeceğim."

Eyleme destek veren Hak-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır da "Annelerin bir an evvel çocuklarına kavuşmalarını istiyoruz. Sonuna kadar onlarla beraber olacağız. Kimse ölmesin diyoruz. Devletin güvenlik güçlerine ve emin ellerine teslim olsunlar. Ölümden yana değil, biz kardeşiz. Hepimiz bir arada yaşıyoruz. Bu ülke hepimizindir. Bizim gidecek başka yerimiz yok. Bu ülkenin, bayrağın ve toprağın sahipleriyiz." diye konuştu.

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