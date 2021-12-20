Muş'ta eğitime bir gün ara verildi

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Aralık Salı günü il genelinde, eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrencilerin eğitimlerine devam edeceği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.



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