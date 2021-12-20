YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta eğitime bir gün ara verildi

Muş'ta eğitime bir gün ara verildi

20.12.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta eğitime bir gün ara verildi

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Aralık Salı günü il genelinde, eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrencilerin eğitimlerine devam edeceği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNERYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisiYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisi
Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildiMuş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:21
Öğle
12:16
İkindi
14:42
Akşam
17:02
Yatsı
18:25

Muş Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazartesi

Çetin Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Bulanik
Şifa Eczanesi
Haskoy
Derman Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Çetin Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Bulanik
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.