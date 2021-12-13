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Muş'ta meslek lisesi öğrencileri kaynak yapmayı kadın öğretmenden öğreniyor

13.12.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta meslek lisesi öğrencileri kaynak yapmayı kadın öğretmenden öğreniyor

Muş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine 6 yıl önce atanan Buket Uluca, sınıfta ders anlatmanın yanı sıra atölyede öğrencilerine kaynak yapmayı ve demir makinelerinin kullanımını öğretiyor.

Metal teknolojileri bölümü öğretmenliği yapan Uluca, öğrencilerine teorik eğitimlerin ardından atölyede şerit demir kesme, CNC plazma, kaynak gibi makinelerin kullanımını uygulamalı anlatıyor.

Uluca, AA muhabirine, temel eğitim kapsamında 2 bin 500 sıra üretimi yaparak diğer illerden gelen siparişleri karşıladıklarını söyledi.

Kentte 6 yıldır metal bölümünde öğrenci yetiştirdiğini anlatan Uluca, şöyle konuştu:

"Hayalim, meslek alanında öğretmen olmaktı. Bu nedenle metal bölümü öğretmenliğini tercih ettim. İşimi severek yapıyorum. Kaynak, demir, boru bükme, kesme, delme işlemlerini öğrencilerime öğretip meslek sahibi olmalarını sağlıyorum. Ayrıca eski tip sıra, masa, kitaplık, ranza ve sandalye üretimi yapıyoruz. Genelde yoğun çalışıyorum. İşimi sevdiğim ve zevkle yaptığım için tatlı bir yorgunluk olarak kalıyor. Öğretmenliği seviyorum. Muş'a ve bölgeye kalifiyeli eleman kazandırmak mutluluk verici."

Okul Müdürü Erhan Subaşı da okulda birçok alanda kadın öğretmenin görev yaptığını aktardı.

Metal bölümü öğretmeni Uluca'nın da işini severek yaptığını belirten Subaşı, "Buket öğretmenimiz metal bölümünde birçok öğrenci yetiştirdi ve yetiştirmeye devam ediyor. Onunla çalışmaktan mutluyuz." diye konuştu.

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