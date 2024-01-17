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Muş'ta öğrenciler karne öncesi "kış şenliği" etkinliklerine katılıyor

AA AA
17.01.2024 12:17 | Son Güncelleme:
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Muş'ta öğrenciler "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında, kültür ve sanat etkinlikleriyle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez sömestir öncesi öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesi için okullarda "kış şenliği" adı altında etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, Muş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen, kitap okuma, söyleşi ve zeka oyunları etkinliklerine katılan öğrenciler, keyifli zaman geçirdi.

Müdür Vekili Lezgi Arslan, AA muhabirine, okulda dönemin son haftasında öğrencilerle farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin kitap okuma saatlerine katıldığını, satranç turnuvası ve bilgi yarışmasıyla eğlenceli anlar yaşadıklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Yapılan etkinliklerle öğrencilerimiz stres atma fırsatı buldu. Bu fırsatı sağladığımız için biz de mutluyuz. Bu etkinliklerin aynı zamanda öğrencilerimizin kültürel ve zihinsel gelişmelerine katkı sunacağına inanıyoruz. Elimizden gelen tüm imkanları öğrencilerimiz için seferber etmekten geri durmayacağız. Özellikle ders sonrası yorgunluk ve stresi atmaları için güzel vakit geçirmeleri adına elimizden gelen gayreti gösterdik. "

  1. sınıf öğrencisi Eylül Deniz Sayılgan da sınavların yeni bittiğini belirterek, "Sınav dönemi çok yorucuydu. Dönem sonu etkinlikleri güzeldi. Bilgi yarışmalarına katıldık ve heyecanlı anlar yaşadık. Bizim için güzel bir anı oldu. Dönem sonu etkinliklerini yararlı buluyorum. Burada keyifli zaman geçiriyoruz. Bu etkinlikle tatile stressiz gireceğiz." dedi.
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Muş öğrenci etkinlik

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