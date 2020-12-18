Muş'ta öğrencilere eğitim desteği

Muş'ta Mili Eğitim Müdürlüğünce uzaktan eğitim sürecine destek olmak amacıyla öğrencilere fasikül dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan örnek sorular İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap haline getirildi.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve beraberindekiler, evinde tablet ve interneti olmayan öğrencileri ziyaret ederek soru kitapları dağıttı.

Kıvanç, yaptığı açıklamada, kırsalda yaşayan ve EBA'ya erişim imkanı olmayan öğrencilere fasikül dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Fasiküllerle öğrencilerin eğitimine destek vermeye çalıştıklarını belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim sürecinde internet erişimi bulunmayan dezavantajlı kırsal köylerimizdeki 8. sınıf öğrencilerimize yönelik hazırlanan soru fasiküllerini bastık. Sayısal ve sözel olarak bastığımız kitapları köy köy dolaşarak öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Bu amaçla eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

