YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta öğrencilere eğitim desteği

Muş'ta öğrencilere eğitim desteği

MUŞ HABERLERİ  | 18.12.2020 11:28 | Son Güncelleme

Muş'ta öğrencilere eğitim desteği

Muş'ta Mili Eğitim Müdürlüğünce uzaktan eğitim sürecine destek olmak amacıyla öğrencilere fasikül dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan örnek sorular İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap haline getirildi.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve beraberindekiler, evinde tablet ve interneti olmayan öğrencileri ziyaret ederek soru kitapları dağıttı.

Kıvanç, yaptığı açıklamada, kırsalda yaşayan ve EBA'ya erişim imkanı olmayan öğrencilere fasikül dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Fasiküllerle öğrencilerin eğitimine destek vermeye çalıştıklarını belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim sürecinde internet erişimi bulunmayan dezavantajlı kırsal köylerimizdeki 8. sınıf öğrencilerimize yönelik hazırlanan soru fasiküllerini bastık. Sayısal ve sözel olarak bastığımız kitapları köy köy dolaşarak öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Bu amaçla eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Biz kavuştuk' 'Biz kavuştuk'
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'

Muş Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:20
Öğle
12:16
İkindi
14:41
Akşam
17:01
Yatsı
18:25

Muş Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Tutku Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.