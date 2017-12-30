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Mustafa Ceceli Selin İmer'le bakın nereye gitti?

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 11:19 | Son Güncelleme 2 saat önce

Popçu Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'le yeni yılı karşılamak üzere Miami'ye gitti.

Mustafa Ceceli Selin İmer'le bakın nereye gitti?

Bu yıl birçok sanatçı, yılbaşı programlarında özel sahne alarak oldukça yüksek meblağlara yeni yılı sevdiklerinden uzakta geçirmeye razı oluyor. Son yılların popüler ismi şarkıcı Mustafa Ceceli ise bu kervana dahil olmadı. Mustafa Ceceli yeni yılı es geçti ve eşi Selin İmer'le sıcak bir iklime doğru yola çıktı. İkili yeni yılı birlikte Miami'de geçirecek.

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SELİM İMER HAMİLE Mİ?
Havaalanında görüntülenen çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeni yılda tatil yapmaya ortaklaşa karar verdiklerini belirten ünlü popçu, "10 güne kadar gidip geliriz. Bu yıl böyle olsun istedik" dedi. Ceceli eşini havalanında bir an olsun yalnız bırakmazken, bir süredir hamile olduğu iddia edilen İmer'in eliyle karının tutarak objektiflere poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa ceceli Selin İmer yılbaşı

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