Beren Saat sessizliğini bozdu! Gözaltılara tepki gösterdi! ''Serbest kalsınlar''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe 23 Mart'ta tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından birçok şehirde eylemler düzenlenmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen protestolarda birçok üniversite öğrencisi tutuklandı.

Ünlü isimler üniversite öğrencilerinin serbest kalması için sosyal medya üzerinden çağrıda bulunmaya başladılar. Bu isimlerden biri de Beren Saat oldu.

'İÇİM PARÇALANIYOR'

Saat, paylaşımında "Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar" ifadelerini kullandı.