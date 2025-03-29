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Beren Saat sessizliğini bozdu! Gözaltılara tepki gösterdi! ''Serbest kalsınlar''

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından birçok şehirde eylemler düzenlenmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen eylemlerde binlerce öğrenci gözaltına alındı. Ünlü oyuncu Beren Saat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla öğrencilerin serbest kalması için çağrıda bulundu.

Beren Saat sessizliğini bozdu! Gözaltılara tepki gösterdi! ''Serbest kalsınlar''
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe 23 Mart'ta tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından birçok şehirde eylemler düzenlenmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen protestolarda birçok üniversite öğrencisi tutuklandı.

eylem kapak

Ünlü isimler üniversite öğrencilerinin serbest kalması için sosyal medya üzerinden çağrıda bulunmaya başladılar. Bu isimlerden biri de Beren Saat oldu.

beren saat

'İÇİM PARÇALANIYOR'

Saat, paylaşımında "Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar" ifadelerini kullandı.

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