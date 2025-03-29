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  4. Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi kehaneti! "Kaybedecekler..."

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi kehaneti! "Kaybedecekler..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.03.2025 16:04
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Son dakika haberleri: Bu akşam karşı karşıya gelecek Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi Sergen Yalçın'dan flaş bir açıklama geldi. Yalçın, ligde şu ana kadar mağlubiyet almayan Galatasaray hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi kehaneti! "Kaybedecekler..."

Son dakika haberleri... Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde Sergen Yalçın'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"EN AZ 1-2 MAÇTA DAHA PUAN KAYBEDECEK"

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"Acaba sürpriz bir puan kaybı olacak mı? Biz şimdi hiç sürpriz puan kaybını konuşmuyoruz. Galatasaray ne yapacak, 5 maç mı kaybedecek? 29 haftada hiç mağlup olmamış bir takım kalan 9 haftada kaç maç kaybeder. Soru bu, çok basit bir soru. Ben puan kaybedecek dedikten sonra 4 veya 6 puan kaybetti zaten. Sona kadar Galatasaray böyle her maçı kazanarak gidemeyecek. O olmayacak. En az 1-2 maçta daha puan kaybedecek."

"BEN İKİSİNİN DE PUAN KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

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"Zaten ben 8-10 puan arası kaybeder dedim. 8 veya 10 puan arası kaybedecek her türlü. Önemli olan Fenerbahçe kazanarak gelip, gümbür gümbür, o arayı kapatıp öne geçebilecek mi? Onlar da kaybediyorlar, sorun orada. Ben ikisinin de puan kaybedeceğini düşünüyorum sezon sonuna kadar, buraya yaz."

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