Mustafa Cengiz: Ben de hiçbir koronavirüs belirtisi yok

Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın yanı sıra oğulları Hikmet Albayrak'ın da test sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı. Ayrıca Cengiz, kendisinin ve Yusuf Günay'ın test sonucunun henüz çıkmadığını ifade etti.

CENGİZ SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

Fatih hocamızın sağlığı çok iyi, maşallah yerinde. Karşılıklı espriler yaptık, sağlığı yerinde. Sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın. Bende bilinen belirtelerin hiçbiri yok. Test yapıldı bunun sonuçlarını bekliyoruz. Velev ki korona geldi... Bizim doktorlardan aldığımız bilgi, kitlenin zaman içerisinde yüzde 80'inin bu virüse yakalanacağını söylüyor. Kalan yüzde 20 için devlet bir ulusal savaş içinde. İlgili bakanlıkların dediklerine uymamız gerekiyor. Bütün departmanlarımızı evden çalışmaya sevk ettik. Bu bir pandemi. Bu salgından kaçış görünmüyor, önemli olan vücut direncini en üstte tutarak, yönergelere titizlikle uyarak bu salgını atlatmak.

Biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef algı peşinden koşanlar, biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi ters algı yapıyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse odur. Spor bugün var, yarın yok. İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yok. En değerli olan insanların varlığı. Bu tüm insanlar adına pandemi. Tabii biz önce kendi insanlarımızı düşünüyoruz. Akşam, devletimiz bir karar aldı.