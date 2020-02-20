Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap

Galatasaray Kulübü, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzaladı. Başkan Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen imza töreni sonrasında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. "ALİ KOÇ'U DİNLEDİĞİMDE 'DERBİNİN HAKEMİNİ NASIL ETKİLERİM' ALGISINI HİSSETTİM" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yaptığı basın toplantısının tamamını izlediğini söyleyen Mustafa Cengiz, "Ali Koç’u iki saat aralıksız izledim. Başında yapılan 7 dakikalık videoyu da izledim, ilgili kulübün sitesinde o videoyu bulamadım. İki saati dinlediğimde aklımda şu kaldı: 'Pazar günü Türkiye’de önemli bir derbi var. Ne yaparım, ederim bu hakemi nasıl etkilerim, topluma mağdur olduğumu gösterip nasıl o ortamı, hakemi Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) etkileyerek o maçı alırım' şeklinde bir algı hissettim. Bir maçı kazanmak için değerli bir kurumu, onun içindeki yönetim kurulu üyelerini zan altında bırakmak, tüm bir hakem camiasını zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz. Ben, o hakemin bizim lehimize ufacık bir hata bile yapılmasını asla istemem. Böyle bir zafer bizden uzak dursun. Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşmak hiç doğru değil. Bir maçı kazanabilirsiniz. Ama geçmişte bir yan hakemin başına gelen maddeden dolayı maç ertelenmedi, 1 saat beklendi ve maç sonra başladı. O maçı ertelemeyen hakem, Türk futboluna ne kadar kötülük kattı bilemiyoruz. O maçı ertelemeyerek Türk futbolunda eyyamcılığı, korkaklığı ortaya çıkardılar" diye konuştu.

"GEÇEN SEZON ‘HAKEMLER DE İNSANDIR HATA YAPABİLİR' BİLDİRİSİNE İMZA ATTIKTAN SONRA ÇIKIP HAKEMLERE SALDIRAMAZSINIZ" Hakemlerin adil ve cesaretli olması gerektiğini ifade eden Cengiz, "Ben hakemlerden cesaret istiyorum. Geçen sene Kasım ayında yapılan ve Galatasaray’a karşı yazılan o Kulüpler Birliği açıklamasında, 17 kulübün, bunun editörü de bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. 'Ligimizde hakemler hata yapacaktır, hatalar hep olacaktır da çünkü hakemler de insandır' söylemi var. Bu söyleme sonuna kadar katılıyorum ama bunları yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız. Yıpranmış, tartışılan hale gelmiş hakemlerin sahneden çekilmesini istedik, hala istiyoruz. Son Kulüpler Birliği toplantısında da bunu dile getirdik. Genç hakemler istiyorum, hata yapacaklar ise onlar yapsın. Gördüğünü çalsın, adalet dağıtmasın, adil olsun. Eyyamcılık yapmasın, onun da bir yaşamı, ailesi var. Biz onun genel kabullenebilir olmasını istiyoruz. Collina gibi olmasını istiyoruz. Tabii bir hayal ama ben genç hakemlerimizin bu seviyeye geleceğine inanıyorum. Cesaretli ve adil olun. Herhangi bir takım tutabilirsiniz ama adalet dağıtma. Takımlara adil, eşit ol. Hakemler bizim kardeşimiz, rakiplerimizin olduğu gibi" şeklinde konuştu.

"KADIKÖY’DE BENİM DEĞİL TARAFTARIMIN NASIL KARŞILANACAĞINI ÖNEMLİ" Fenerbahçe tarafından derbi öncesi bir karşılanma beklemediğini söyleyen Cengiz, "Ben iki yıldır oraya gidiyorum, hiç karşılandığımı hatırlamıyorum. Bir olumsuzluk yaşamadım Fenerbahçe taraftarı ve camiası centilmendir. Biz herhangi bir takım bize karışırsa cevabını veririz, yoksa durup dururken kimseye karışmayız. Biz herhangi bir karşılanma beklemiyoruz. İki yıl önce onları yemeğe davet ettik, katılmadılar. Loca istediler onu da verdik. Onlar verirler mi, vermezler mi bilmiyorum. Ama ben her karara saygı duyarım. Ben orada camiamı temsile gidiyorum. Benim için karşılanmak önemli değil. Önemli olan benim taraftarlarımın orada nasıl karşılandığı. Bizim taraftarlarımızın olduğu bölgeye volümlü hoparlör verirseniz, beni altın taht ile karşılasanız ne olacak. Benim taraftarım sağırlık yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesini kısıyorlar, gidince hoparlörün sesini arttırıyorlar. Lütfen bunu yapmayalım. Biz yapsak da bizi uyarın, ancak biz böyle bir şey yapmıyoruz. Lütfen taraftarımıza düzgün davranın. Savaşa gitmiyoruz, gülelim eğlenelim. Bu bir güzellik. Fark da atabiliriz, yiyebiliriz de. Bunu gerginliğe, düşmanlığa sevk etmeyelim. Kimse bizim düşmanımız değil" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ, CUMA GÜNÜ EN ÇOK KENDİLERİNİN LİG MAÇI OYNADIĞI İÇİN ŞİKAYETTE BULUNMUŞ AMA YANILIYOR" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un en çok lig maçını kendilerinin oynadığıyla ilgili yaptığı açıklama hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, "Biz kadın yönetim kurulu üyelerimiz ile gurur duyuyoruz. Kadının olduğu yerde nezaket vardır. Kadın sizi efendi olmaya iter. Ali Koç, Cuma günü sürekli lig maçı oynadıklarından şikayet etmiş. Ben arkadaşlara da sordum, kendim de baktım. Fenerbahçe 3 kere cuma günü maç oynamış, Galatasaray 6 maç ile Cuma günü en çok lig maçı oynayan takım. Sayın Başkan Ali Koç en çok kendilerinin yaptığını söylüyor. Ama yanlış argüman. Sanırım sayın başkanı yanlarındaki, çevresindeki insanlar yanıltmış ya da yanlış bilgi vermiş" dedi. "UMARIM PAZAR GÜNÜ HEGEMONYA KIRILIR" Fenerbahçe’nin Galatasaray derbilerinde sahasındaki 20 yıllık yenilmezlik serisinin bir gün sona ereceğini ifade eden Mustafa Cengiz, "20 yıllık hegemonya müthiş bir şey. Bu mutlaka kırılacak. O gün Pazar günü mü umarım öyle olur. Ama bizim temennimiz de bu dostça adil bir yarış içerisinde bu olur" diye konuştu. "DIAGNE KONUSUNDA CLUB BRUGGE İLE SORUNLARI GİDERDİK" Mbaye Diagne’nin Club Brugge ile antrenmanlara yeniden çıkmaya başladığını açıklayan Mustafa Cengiz, "Club Brugge ile Diagne yüzünden bir gerilim olmuştu. Diagne’ye verdiğimiz ücret ve karşılığını alamadığımız performans nedeniyle ki 13 milyon Euro bir yatırım yaptık. Yatırım yaptığımız bir harcamanın heder olmasını istemeyiz. Biz Belçika Kulübü’ne sert bir uyarı da bulunduk. Club Brugge Başkanı değerli bir kardeşimiz. Brugge, düzenli olarak Diagne’yi yeniden antrenmanlarına aldı, aramızdaki maddi durumu da hallettik. Club Brugge Başkanı ve kulübüne çok teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.