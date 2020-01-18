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  4. Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması!

Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferi konusunda henüz kendilerine intikal eden herhangi bir şey olmadığını söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı ekibe transferi yılan hikayesine dönen Arda Turan'ın geleceği hakkında konuştu. Mustafa Cengiz, Arda Turan konusunda henüz kendilerine intikal eden herhangi bir şey olmadığını açıkladı.

MUSTAFA CENGİZ'İN ARDA TURAN HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Arda Turan'ı Fatih Terim'e sordum. Ayın 2'sinde 4 saat toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Sosyal medya üzerinden işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Arda Turan transferinde bize intikal eden bir şey yok."

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