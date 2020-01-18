Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı ekibe transferi yılan hikayesine dönen Arda Turan'ın geleceği hakkında konuştu. Mustafa Cengiz, Arda Turan konusunda henüz kendilerine intikal eden herhangi bir şey olmadığını açıkladı.
"Arda Turan'ı Fatih Terim'e sordum. Ayın 2'sinde 4 saat toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Sosyal medya üzerinden işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Arda Turan transferinde bize intikal eden bir şey yok."
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