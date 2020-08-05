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Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

Galatasaray, bonservisi elindeki Arda Turan'la anlaştı. Deneyimli futbolcu 9 yıl sonra sarı-kırmızılı takıma döndü.

Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arda Turan konusunda sonuca ulaştı.

Arda Turan bugün Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray yöneticileri ile bir araya geldi. Görüşmede 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. 2011 yazında Galatasaray'dan ayrılan Arda Turan, 9 yıl sonra sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

Galatasaray altyapısında yetişen Arda Turan, 2011 yazında 12 milyon euro'luk bonservis ücretiyle Atletico Madrid'e transfer olmuş, 2015 yazında ise 34 milyon euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyiyordu.

MUSTAFA CENGİZ DOĞRULADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, DHA'ya yaptığı açıklamada, ''Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık.Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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