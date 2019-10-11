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Mustafa Cengiz'den basın toplantısı kararı

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan toplantısında yapılan eleştirilere cevap olarak hafta içi basın toplantısı yapacağını belirterek, "Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 114. yılı etkinlikleri kapsamında sarı-kırmızılıların kurucusu Ali Sami Yen'in mezarlıktaki anmasının ardından gündem ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz, geçtiğimiz gün yapılan divan toplantısındaki olumsuz eleştirilerin sorulması üzerine, "Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen’in mezarı başında ona saygımdan dolayı bu tür polemiklere girmek istemiyorum. Hafta içi sizlere bütün açıklamaları yapacağım" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig mustafa cengiz

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