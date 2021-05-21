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Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya taş: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı

21.05.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz aylarda kulüpten kovulan Younes Belhanda'nın ayrılmasının ardından Faslı futbolcuya basın toplantısında gönderme yaptı. Cengiz, "Yönetime hakaret ettiği için gönderdik. Hayatının en iyi Türkçe röportajını verdi bize hakaret ederken. Taraftarın istemediği adamdı, sonrasında kıymete bindi" dedi.

Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya taş: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Cengiz, Younes Belhanda'nın kulüpten kovulmasıyla ilgili konuya değindi, Faslı oyuncuya gönderme yaptı.

"NİYE GÖNDERDİNİZ"

Futbolculara borcumuz yok. İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için (Belhanda). Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi.

"ÇOK GÜZEL TÜRKÇE KONUŞTU"

Cengiz, "Hayatının en iyi Türkçe röportajını verdi zemini ve bizi eleştirirken. Taraftarın istemediği adamdı, sonrasında kıymete bindi" ifadelerini kullandı.

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hiç bir zaman kıymete binmedi iyiki gitti geç bile kalındı bencil

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